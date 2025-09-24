دليل الشركات
Bosch Global
  الرواتب
  مدير مشروع

  جميع رواتب مدير مشروع

Bosch Global مدير مشروع الرواتب

يتراوح تعويض مدير مشروع in Germany في Bosch Global من €115K لكل year لمستوى EG15 إلى €104K لكل year لمستوى EG16. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Germany الوسطية yearياً €110K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Bosch Global. آخر تحديث: 9/24/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
EG12
€ --
€ --
€ --
€ --
EG13
€ --
€ --
€ --
€ --
EG14
€ --
€ --
€ --
€ --
EG15
€115K
€103K
€0
€11.8K
€142K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
ساهم
ما هي المستويات المهنية في Bosch Global?

الأسئلة الشائعة

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un مدير مشروع in Bosch Global in Germany raggiunge una retribuzione totale annua di €131,839. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Bosch Global per il ruolo مدير مشروع in Germany è €112,134.

موارد أخرى