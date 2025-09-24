دليل الشركات
Bosch Global
يتراوح تعويض مدير منتج in Germany في Bosch Global من €99.9K لكل year لمستوى EG15 إلى €94.6K لكل year لمستوى EG16. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Germany الوسطية yearياً €107K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Bosch Global. آخر تحديث: 9/24/2025

اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
EG12
€ --
€ --
€ --
€ --
EG13
€ --
€ --
€ --
€ --
EG14
€ --
€ --
€ --
€ --
EG15
€99.9K
€95.3K
€0
€4.7K
€142K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

ما هي المستويات المهنية في Bosch Global?

الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مدير منتج at Bosch Global in Germany sits at a yearly total compensation of €131,895. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bosch Global for the مدير منتج role in Germany is €102,427.

