Bosch Global
Bosch Global مصمم منتجات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مصمم منتجات in United States الوسطية في Bosch Global $108K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Bosch Global. آخر تحديث: 9/24/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Bosch Global
Senior Design Engineer
Charlotte, NC
إجمالي سنوي
$108K
المستوى
Senior
الراتب الأساسي
$105K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$3K
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
12 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Bosch Global?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مصمم منتجات في Bosch Global in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $147,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Bosch Global لوظيفة مصمم منتجات in United States هو $108,000.

