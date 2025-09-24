دليل الشركات
Bosch Global
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • أخصائي تكنولوجيا معلومات

  • جميع رواتب أخصائي تكنولوجيا معلومات

Bosch Global أخصائي تكنولوجيا معلومات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض أخصائي تكنولوجيا معلومات الوسطية في Bosch Global €88.2K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Bosch Global. آخر تحديث: 9/24/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Bosch Global
Software Engineer
hidden
إجمالي سنوي
€88.2K
المستوى
hidden
الراتب الأساسي
€88.2K
Stock (/yr)
€0
مكافأة
€0
سنوات العمل بالشركة
5-10 سنوات
سنوات الخبرة
11+ سنوات
ما هي المستويات المهنية في Bosch Global?

€142K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض أخصائي تكنولوجيا معلومات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

ለأخصائي تكنولوجيا معلومات በBosch Global የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የ€124,926 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በBosch Global ለأخصائي تكنولوجيا معلومات ሚና የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ €88,233 ነው።

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Bosch Global

الشركات ذات الصلة

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى