Bosch Global الموارد البشرية الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض الموارد البشرية in India الوسطية في Bosch Global ₹605K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Bosch Global. آخر تحديث: 9/24/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Bosch Global
Human Resources
Bengaluru, KA, India
إجمالي سنوي
₹605K
المستوى
Management Apprenctice
الراتب الأساسي
₹605K
Stock (/yr)
₹0
مكافأة
₹0
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
1 سنة
الأسئلة الشائعة

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa الموارد البشرية sa Bosch Global in India ay may taunang kabuuang bayad na ₹2,018,030. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Bosch Global para sa الموارد البشرية role in India ay ₹605,173.

