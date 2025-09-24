يتراوح تعويض مهندس أجهزة in Germany في Bosch Global من €80.9K لكل year لمستوى EG12 إلى €98.8K لكل year لمستوى EG16. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Germany الوسطية yearياً €99.9K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Bosch Global. آخر تحديث: 9/24/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
EG12
€80.9K
€75.5K
€0
€5.4K
EG13
€ --
€ --
€ --
€ --
EG14
€ --
€ --
€ --
€ --
EG15
€97.6K
€88.5K
€0
€9.1K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
المسميات الوظيفية المدرجةإضافة مسمى وظيفي جديد