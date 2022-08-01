دليل الشركات
Bond-Pro
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

Bond-Pro الرواتب

متوسط راتب Bond-Pro هو $32,850 لـ مهندس برمجيات . تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Bond-Pro. آخر تحديث: 8/7/2025

$160K

احصل على الأجر، لا التلاعب

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تزيد عن 30 ألف دولار (وأحياناً 300 ألف دولار+).احصل على تفاوض على راتبك أو مراجعة سيرتك الذاتية بواسطة خبراء حقيقيين - موظفين توظيف يقومون بذلك يومياً.

مهندس برمجيات
$32.9K
هل مسمى وظيفتك مفقود؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في فتح الصفحة.


الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Bond-Pro هو مهندس برمجيات at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $32,850. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Bond-Pro هو $32,850.

وظائف مميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Bond-Pro

شركات ذات صلة

  • SoFi
  • Google
  • Dropbox
  • Square
  • Amazon
  • شاهد جميع الشركات ➜

موارد أخرى