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Bolt
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Bolt الرواتب

نطاق رواتب Bolt يتراوح من $7,566 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ محلل بيانات في الطرف الأدنى إلى $1,035,300 لـ المبيعات في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Bolt. آخر تحديث: 8/3/2025

$160K

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مهندس برمجيات
Median $107K
مدير المنتج
Median $200K
التسويق
Median $188K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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مدير هندسة البرمجيات
Median $400K
محلل أعمال
$59K
خدمة العملاء
$129K
محلل بيانات
$7.6K
عالم البيانات
$228K
محلل مالي
$141K
الموارد البشرية
$204K
مستشار إداري
$318K
مصمم المنتج
$193K
مُوظِّف
$201K
المبيعات
$1.04M
مهندس حلول
$154K
مدير البرامج التقنية
$211K
باحث تجربة المستخدم
$144K
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جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع السهم
Options

في Bolt، تخضع Options لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

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الأسئلة الشائعة

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Bolt je المبيعات at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $1,035,300. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Bolt je $193,205.

وظائف مميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Bolt

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