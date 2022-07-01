دليل الشركات
BlueHalo
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

BlueHalo الرواتب

تتراوح رواتب BlueHalo من $110,129 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مصمم منتجات في الحد الأدنى إلى $246,225 لمنصب مدير برنامج تقني في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في BlueHalo. آخر تحديث: 8/31/2025

$160K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

مهندس برمجيات
Median $120K

مهندس برمجيات متكامل

مهندس أجهزة
Median $203K
مصمم منتجات
$110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
مدير برنامج تقني
$246K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في BlueHalo هي مدير برنامج تقني at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $246,225. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في BlueHalo هو $161,500.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ BlueHalo

الشركات ذات الصلة

  • Virgin Galactic
  • Aerojet Rocketdyne
  • Torch Technologies
  • Maven Wave
  • AGI
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى