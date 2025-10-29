يتراوح تعويض مهندس برمجيات in India في Bloomreach من ₹4.68M لكل year لمستوى Software Engineer إلى ₹6.13M لكل year لمستوى Senior Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in India الوسطية yearياً ₹5.18M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Bloomreach. آخر تحديث: 10/29/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Junior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹4.68M
₹4.18M
₹369K
₹128K
Senior Software Engineer
₹6.13M
₹4.93M
₹831K
₹363K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
