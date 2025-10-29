دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير برامج in United States الوسطية في Bloomreach $158K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Bloomreach. آخر تحديث: 10/29/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Bloomreach
Program Manager
hidden
إجمالي سنوي
$158K
المستوى
hidden
الراتب الأساسي
$158K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
2-4 سنوات
سنوات الخبرة
5-10 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Bloomreach?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
أحدث الرواتب المرسلة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير برامج في Bloomreach in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $162,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Bloomreach لوظيفة مدير برامج in United States هو $158,000.

