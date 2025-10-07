دليل الشركات
Bloomberg
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • مهندس موثوقية الموقع

  • New York City Area

Bloomberg مهندس موثوقية الموقع الرواتب في New York City Area

يتراوح تعويض مهندس موثوقية الموقع in New York City Area في Bloomberg من $186K لكل year لمستوى Software Engineer إلى $275K لكل year لمستوى Senior Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in New York City Area الوسطية yearياً $250K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Bloomberg. آخر تحديث: 10/7/2025

متوسط المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
Software Engineer
(المستوى المبتدئ)
$186K
$169K
$10.6K
$6.7K
Senior Software Engineer
$275K
$222K
$0
$52.8K
إضافة تعويضمقارنة المستويات

$160K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Bloomberg، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس برمجيات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس موثوقية الموقع في Bloomberg in New York City Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $312,750. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Bloomberg لوظيفة مهندس موثوقية الموقع in New York City Area هو $245,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Bloomberg

الشركات ذات الصلة

  • Chatham Financial
  • BitGo
  • ID.me
  • DataScan
  • Gusto
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى