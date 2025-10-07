يتراوح تعويض مهندس موثوقية الموقع in Greater London Area في Bloomberg من £88.7K لكل year إلى £156K. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater London Area الوسطية yearياً £140K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Bloomberg. آخر تحديث: 10/7/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Senior Software Engineer
£129K
£111K
£1K
£16.7K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Bloomberg، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)