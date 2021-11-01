دليل الشركات
Blockchain.com
Blockchain.com الرواتب

تتراوح رواتب Blockchain.com من $107,529 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $231,985 لمنصب مدير برنامج تقني في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Blockchain.com. آخر تحديث: 9/12/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $108K

مهندس بيانات

تطوير الأعمال
$149K
عالم بيانات
$201K

التسويق
$142K
مصمم منتجات
$177K
مدير تصميم المنتجات
$180K
مدير هندسة البرمجيات
$179K
مدير برنامج تقني
$232K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Blockchain.com، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

الأسئلة الشائعة

La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Blockchain.com est de $178,055.

