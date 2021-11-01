تغيير
Blockchain.com المزايا
إضافة مزايا
مقارنة
التأمين والصحة والعافية
Vision Insurance
Health Insurance
Dental Insurance
Maternity Leave
Paternity Leave
PTO (Vacation / Personal Days)
Unlimited
Sick Time
Sabbatical
المنزل
Remote Work
Business Travel Insurance
المالية والتقاعد
Employee Stock Purchase Program (ESPP)
الامتيازات والخصومات
Learning and Development
عرض البيانات كجدول
Blockchain.com الامتيازات والمزايا
المزايا
الوصف
Vision Insurance
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Dental Insurance
Offered by employer
Maternity Leave
Offered by employer
Paternity Leave
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Unlimited
Remote Work
Offered by employer
Sick Time
Offered by employer
Sabbatical
Offered by employer
Business Travel Insurance
Offered by employer
Employee Stock Purchase Program (ESPP)
Offered by employer
Learning and Development
Offered by employer
