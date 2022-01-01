دليل الشركات
Blink Health
Blink Health الرواتب

تتراوح رواتب Blink Health من $35,529 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $504,161 لمنصب مدير علوم البيانات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Blink Health. آخر تحديث: 10/10/2025

$160K

مهندس برمجيات
IC4 $35.5K
IC5 $77K

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مدير منتج
Median $235K
محلل أعمال
$189K

مدير علوم البيانات
$504K
عالم بيانات
Median $150K
مصمم منتجات
Median $165K
مدير هندسة البرمجيات
Median $275K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Blink Health، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Blink Health هي مدير علوم البيانات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $504,161. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Blink Health هو $177,025.

موارد أخرى