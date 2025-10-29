دليل الشركات
Blend360
  • الرواتب
  • محلل أعمال

  • جميع رواتب محلل أعمال

Blend360 محلل أعمال الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض محلل أعمال in United States الوسطية في Blend360 $100K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Blend360. آخر تحديث: 10/29/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Blend360
Senior Data Analyst
New York, NY
إجمالي سنوي
$100K
المستوى
-
الراتب الأساسي
$100K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
1 سنة
ما هي المستويات المهنية في Blend360?
أحدث الرواتب المرسلة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل أعمال في Blend360 in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $115,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Blend360 لوظيفة محلل أعمال in United States هو $100,000.

