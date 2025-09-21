دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير هندسة البرمجيات in United States الوسطية في Betterment $265K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Betterment. آخر تحديث: 9/21/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Betterment
Software Engineering Manager
New York, NY
إجمالي سنوي
$265K
المستوى
L5
الراتب الأساسي
$225K
Stock (/yr)
$17.2K
مكافأة
$22.5K
سنوات العمل بالشركة
0 سنوات
سنوات الخبرة
15 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Betterment?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
ለمدير هندسة البرمجيات በBetterment in United States የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የ$284,700 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በBetterment ለمدير هندسة البرمجيات ሚና in United States የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ $234,496 ነው።

