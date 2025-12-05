دليل الشركات
Berkshire Health Systems
Berkshire Health Systems الشؤون التنظيمية الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض الشؤون التنظيمية in United States في Berkshire Health Systems من $65.6K إلى $93.6K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Berkshire Health Systems. آخر تحديث: 12/5/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$75.2K - $88K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$65.6K$75.2K$88K$93.6K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Berkshire Health Systems?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة الشؤون التنظيمية في Berkshire Health Systems in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $93,600. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Berkshire Health Systems لوظيفة الشؤون التنظيمية in United States هو $65,600.

موارد أخرى

