دليل الشركات
Berkeley Research Group
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

Berkeley Research Group مهندس برمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in United States الوسطية في Berkeley Research Group $185K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Berkeley Research Group. آخر تحديث: 9/21/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Berkeley Research Group
Software Engineer
New York, NY
إجمالي سنوي
$185K
المستوى
2
الراتب الأساسي
$160K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$25K
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
10 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Berkeley Research Group?

$160K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة
رواتب التدريب

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس برمجيات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

مهندس برمجيات متكامل

الأسئلة الشائعة

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy مهندس برمجيات pozícióra a Berkeley Research Group cégnél in United States évi $235,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Berkeley Research Group cégnél a مهندس برمجيات szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $185,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Berkeley Research Group

الشركات ذات الصلة

  • Pinterest
  • PayPal
  • LinkedIn
  • Dropbox
  • Spotify
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى