دليل الشركات
Berkeley Lab
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

Berkeley Lab مهندس برمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in United States الوسطية في Berkeley Lab $158K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Berkeley Lab. آخر تحديث: 12/4/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Berkeley Lab
Research Scientist
Berkeley, CA
إجمالي سنوي
$158K
المستوى
Career-Track
الراتب الأساسي
$158K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
10 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Berkeley Lab?
أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة
رواتب التدريب

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس برمجيات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

عالم أبحاث

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Berkeley Lab in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $180,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Berkeley Lab لوظيفة مهندس برمجيات in United States هو $158,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Berkeley Lab

الشركات ذات الصلة

  • Netflix
  • Google
  • Databricks
  • Pinterest
  • Flipkart
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/berkeley-lab/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.