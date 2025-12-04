دليل الشركات
Berkeley Lab
Berkeley Lab مدير مشاريع الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير مشاريع in United States في Berkeley Lab من $170K إلى $236K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Berkeley Lab. آخر تحديث: 12/4/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$182K - $214K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$170K$182K$214K$236K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Berkeley Lab?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير مشاريع في Berkeley Lab in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $236,340. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Berkeley Lab لوظيفة مدير مشاريع in United States هو $169,680.

موارد أخرى

