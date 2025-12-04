دليل الشركات
Berkeley Lab
  • الرواتب
  • مهندس ميكانيكي

  • جميع رواتب مهندس ميكانيكي

Berkeley Lab مهندس ميكانيكي الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس ميكانيكي in United States الوسطية في Berkeley Lab $160K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Berkeley Lab. آخر تحديث: 12/4/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Berkeley Lab
Mechanical Engineer III
Berkeley, CA
إجمالي سنوي
$160K
المستوى
L3
الراتب الأساسي
$160K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
6 سنوات
سنوات الخبرة
11 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Berkeley Lab?
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس ميكانيكي في Berkeley Lab in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $180,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Berkeley Lab لوظيفة مهندس ميكانيكي in United States هو $140,000.

