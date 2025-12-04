دليل الشركات
Berkeley Lab
Berkeley Lab مهندس مواد الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس مواد in United States في Berkeley Lab من $68.9K إلى $100K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Berkeley Lab. آخر تحديث: 12/4/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$79.1K - $90.1K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$68.9K$79.1K$90.1K$100K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Berkeley Lab?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس مواد في Berkeley Lab in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $100,300. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Berkeley Lab لوظيفة مهندس مواد in United States هو $68,850.

