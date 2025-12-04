دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض كاتب تقني in India في Bentley Systems من ₹669K إلى ₹931K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Bentley Systems. آخر تحديث: 12/4/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$8.1K - $9.6K
India
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$7.6K$8.1K$9.6K$10.6K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

💰 عرض الكل الرواتب

ما هي المستويات المهنية في Bentley Systems?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة كاتب تقني في Bentley Systems in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹931,299. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Bentley Systems لوظيفة كاتب تقني in India هو ₹668,625.

موارد أخرى

