Bentley Systems محلل أمن سيبراني الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض محلل أمن سيبراني في Bentley Systems من $85K إلى $119K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Bentley Systems. آخر تحديث: 12/4/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$92K - $107K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$85K$92K$107K$119K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل أمن سيبراني في Bentley Systems تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $119,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Bentley Systems لوظيفة محلل أمن سيبراني هو $85,000.

