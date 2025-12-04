دليل الشركات
Bentley Systems
Bentley Systems مدير منتجات الرواتب

عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Bentley Systems. آخر تحديث: 12/4/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$69.4K - $81.8K
Ireland
النطاق المحتمل
$64.8K$69.4K$81.8K$90.3K
ما هي المستويات المهنية في Bentley Systems?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير منتجات في Bentley Systems in Ireland تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €78,165. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Bentley Systems لوظيفة مدير منتجات in Ireland هو €56,119.

