Bentley Systems
Bentley Systems تسويق الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض تسويق in Singapore في Bentley Systems من SGD 82.7K إلى SGD 120K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Bentley Systems. آخر تحديث: 12/4/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$72.7K - $84.4K
Singapore
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$64.1K$72.7K$84.4K$93K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Bentley Systems?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة تسويق في Bentley Systems in Singapore تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره SGD 119,992. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Bentley Systems لوظيفة تسويق in Singapore هو SGD 82,684.

