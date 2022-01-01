Benevity الرواتب

تتراوح رواتب Benevity من $40,275 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب خدمة العملاء في الحد الأدنى إلى $128,036 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Benevity . آخر تحديث: 11/14/2025