Benevity
Benevity الرواتب

تتراوح رواتب Benevity من $40,275 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب خدمة العملاء في الحد الأدنى إلى $128,036 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Benevity. آخر تحديث: 11/14/2025

مهندس برمجيات
Median $91.3K

مهندس البرمجيات الشاملة

مصمم منتجات
Median $87.3K
مدير منتجات
Median $92.3K

مدير هندسة البرمجيات
Median $128K
محلل أعمال
$72.3K
خدمة العملاء
$40.3K
مدير برامج
$58.9K
مهندس حلول
$91.5K
مدير برامج تقنية
$53.9K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Benevity، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Benevity هي مدير هندسة البرمجيات بتعويض إجمالي سنوي قدره $128,036. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Benevity هو $87,266.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Benevity

