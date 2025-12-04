دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض مصمم جرافيك in United States في Bend Health من $58.1K إلى $81.2K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Bend Health. آخر تحديث: 12/4/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$63K - $76.3K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$58.1K$63K$76.3K$81.2K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

💰 عرض الكل الرواتب

ما هي المستويات المهنية في Bend Health?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مصمم جرافيك في Bend Health in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $81,200. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Bend Health لوظيفة مصمم جرافيك in United States هو $58,100.

موارد أخرى

