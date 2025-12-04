دليل الشركات
BenchSci
BenchSci مهندس برمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Canada الوسطية في BenchSci CA$149K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في BenchSci. آخر تحديث: 12/4/2025

BenchSci
Full-Stack Software Engineer
Toronto, ON, Canada
$108K
Senior
$108K
$0
$0
1 سنة
10 سنوات
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في BenchSci، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس التعلم الآلي

مهندس البرمجيات الشاملة

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في BenchSci in Canada تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$204,347. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في BenchSci لوظيفة مهندس برمجيات in Canada هو CA$148,820.

موارد أخرى

