أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير منتجات في BenchSci in Canada تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$187,887. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.