أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في BenchSci in Canada تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$49,252. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.