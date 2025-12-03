يتراوح تعويض مهندس برمجيات in United States في Benchling من $198K لكل year لمستوى L1 إلى $483K لكل year لمستوى L5. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $315K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Benchling. آخر تحديث: 12/3/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Software Engineer 1
$198K
$132K
$65.5K
$938
Software Engineer 2
$233K
$151K
$80.7K
$577
Software Engineer 3
$273K
$180K
$91K
$1.8K
Software Engineer 4
$356K
$215K
$140K
$333
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Benchling، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)
