Bench Accounting مدير هندسة البرمجيات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير هندسة البرمجيات in Canada في Bench Accounting من CA$234K إلى CA$319K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Bench Accounting. آخر تحديث: 12/3/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$181K - $219K
Canada
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$169K$181K$219K$231K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Bench Accounting?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير هندسة البرمجيات في Bench Accounting in Canada تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$318,982. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Bench Accounting لوظيفة مدير هندسة البرمجيات in Canada هو CA$233,737.

