BEN محلل بيانات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض محلل بيانات in United States في BEN من $94K إلى $137K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في BEN. آخر تحديث: 12/3/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$108K - $123K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$94K$108K$123K$137K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في BEN?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل بيانات في BEN in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $136,880. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في BEN لوظيفة محلل بيانات in United States هو $93,960.

