يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس برمجيات in Mexico في Ben & Frank من MX$407K إلى MX$581K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Ben & Frank. آخر تحديث: 12/3/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$24.9K - $29.1K
Mexico
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$21.7K$24.9K$29.1K$31K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Ben & Frank in Mexico تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره MX$581,143. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Ben & Frank لوظيفة مهندس برمجيات in Mexico هو MX$407,297.

موارد أخرى

