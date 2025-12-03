دليل الشركات
Bemobi
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • عالم بيانات

  • جميع رواتب عالم بيانات

Bemobi عالم بيانات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض عالم بيانات in Brazil في Bemobi من R$123K إلى R$169K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Bemobi. آخر تحديث: 12/3/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$24.4K - $28.9K
Brazil
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$22.5K$24.4K$28.9K$30.8K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 3 المزيد من عالم بيانات المساهمات في Bemobi لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك


ساهم
ما هي المستويات المهنية في Bemobi?

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض عالم بيانات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في Bemobi in Brazil تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره R$168,533. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Bemobi لوظيفة عالم بيانات in Brazil هو R$123,102.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Bemobi

الشركات ذات الصلة

  • Dropbox
  • Microsoft
  • PayPal
  • Flipkart
  • Lyft
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bemobi/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.