Belvedere Trading
Belvedere Trading تقني معلومات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض تقني معلومات في Belvedere Trading من $99.1K إلى $136K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Belvedere Trading. آخر تحديث: 12/3/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$107K - $127K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$99.1K$107K$127K$136K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Belvedere Trading?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة تقني معلومات في Belvedere Trading تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $135,700. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Belvedere Trading لوظيفة تقني معلومات هو $99,120.

موارد أخرى

