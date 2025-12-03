دليل الشركات
BELLA+CANVAS
BELLA+CANVAS مهندس برمجيات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس برمجيات in Australia في BELLA+CANVAS من A$185K إلى A$258K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في BELLA+CANVAS. آخر تحديث: 12/3/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$130K - $152K
Australia
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$121K$130K$152K$169K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في BELLA+CANVAS?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في BELLA+CANVAS in Australia تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره A$258,314. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في BELLA+CANVAS لوظيفة مهندس برمجيات in Australia هو A$184,510.

