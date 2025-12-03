BELLA+CANVAS موارد بشرية الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض موارد بشرية in Nicaragua في BELLA+CANVAS من NIO 206K إلى NIO 282K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في BELLA+CANVAS. آخر تحديث: 12/3/2025

متوسط إجمالي التعويضات $6.1K - $7.2K Nicaragua النطاق الشائع النطاق المحتمل $5.6K $6.1K $7.2K $7.7K النطاق الشائع النطاق المحتمل

