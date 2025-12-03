دليل الشركات
BELLA+CANVAS
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • موارد بشرية

  • جميع رواتب موارد بشرية

BELLA+CANVAS موارد بشرية الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض موارد بشرية in Nicaragua في BELLA+CANVAS من NIO 206K إلى NIO 282K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في BELLA+CANVAS. آخر تحديث: 12/3/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$6.1K - $7.2K
Nicaragua
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$5.6K$6.1K$7.2K$7.7K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 3 المزيد من موارد بشرية المساهمات في BELLA+CANVAS لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك


ساهم
ما هي المستويات المهنية في BELLA+CANVAS?

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض موارد بشرية الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة موارد بشرية في BELLA+CANVAS in Nicaragua تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره NIO 282,281. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في BELLA+CANVAS لوظيفة موارد بشرية in Nicaragua هو NIO 206,188.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ BELLA+CANVAS

الشركات ذات الصلة

  • Square
  • Microsoft
  • Airbnb
  • Pinterest
  • LinkedIn
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bellacanvas/salaries/human-resources.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.