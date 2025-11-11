دليل الشركات
Bell Integrator
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • مهندس ضمان الجودة (كيو إيه)

  • Russia

Bell Integrator مهندس ضمان الجودة (كيو إيه) الرواتب في Russia

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس ضمان الجودة (كيو إيه) in Russia الوسطية في Bell Integrator RUB 1.31M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Bell Integrator. آخر تحديث: 11/11/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Bell Integrator
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Moscow, MC, Russia
إجمالي سنوي
RUB 1.31M
المستوى
Middle
الراتب الأساسي
RUB 1.31M
Stock (/yr)
RUB 0
مكافأة
RUB 0
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
1 سنة
ما هي المستويات المهنية في Bell Integrator?
Block logo
+RUB 4.78M
Robinhood logo
+RUB 7.34M
Stripe logo
+RUB 1.65M
Datadog logo
+RUB 2.89M
Verily logo
+RUB 1.81M
Don't get lowballed
أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس برمجيات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس ضمان الجودة (كيو إيه) في Bell Integrator in Russia تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره RUB 3,204,203. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Bell Integrator لوظيفة مهندس ضمان الجودة (كيو إيه) in Russia هو RUB 1,307,376.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Bell Integrator

الشركات ذات الصلة

  • Amazon
  • Google
  • Coinbase
  • Roblox
  • PayPal
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى