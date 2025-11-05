دليل الشركات
Bell Integrator مهندس برمجيات الرواتب في Moscow Metro Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Moscow Metro Area الوسطية في Bell Integrator RUB 1.89M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Bell Integrator. آخر تحديث: 11/5/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Bell Integrator
Frontend Software Engineer
Moscow, MC, Russia
إجمالي سنوي
RUB 1.89M
المستوى
Senior
الراتب الأساسي
RUB 1.89M
Stock (/yr)
RUB 0
مكافأة
RUB 0
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
1 سنة
ما هي المستويات المهنية في Bell Integrator?
Block logo
+RUB 4.68M
Robinhood logo
+RUB 7.19M
Stripe logo
+RUB 1.62M
Datadog logo
+RUB 2.83M
Verily logo
+RUB 1.78M
أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة
رواتب التدريب

ساهم

المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

مهندس البرمجيات الأمامية

مهندس ضمان الجودة (كيو إيه)

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Bell Integrator in Moscow Metro Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره RUB 3,138,099. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Bell Integrator لوظيفة مهندس برمجيات in Moscow Metro Area هو RUB 1,886,014.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Bell Integrator

