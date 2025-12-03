دليل الشركات
Bell Integrator
Bell Integrator محلل أعمال الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض محلل أعمال in Russia في Bell Integrator من RUB 1.91M إلى RUB 2.71M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Bell Integrator. آخر تحديث: 12/3/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$27.8K - $32.9K
Russia
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$24.5K$27.8K$32.9K$34.7K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Bell Integrator?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل أعمال في Bell Integrator in Russia تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره RUB 2,707,436. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Bell Integrator لوظيفة محلل أعمال in Russia هو RUB 1,906,977.

موارد أخرى

