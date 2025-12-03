دليل الشركات
Bell Flight مهندس حلول الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس حلول in Canada في Bell Flight من CA$118K إلى CA$165K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Bell Flight. آخر تحديث: 12/3/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$92.2K - $107K
Canada
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$85.2K$92.2K$107K$119K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس حلول في Bell Flight in Canada تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$164,906. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Bell Flight لوظيفة مهندس حلول in Canada هو CA$117,790.

