Believe مبيعات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مبيعات in Taiwan في Believe من NT$414K إلى NT$589K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Believe. آخر تحديث: 12/3/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$15.3K - $17.4K
Taiwan
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$13.5K$15.3K$17.4K$19.2K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 3 المزيد من مبيعات المساهمات في Believe لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك


ساهم
ما هي المستويات المهنية في Believe?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مبيعات في Believe in Taiwan تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره NT$589,071. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Believe لوظيفة مبيعات in Taiwan هو NT$414,346.

موارد أخرى

