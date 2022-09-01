دليل الشركات
BehaVR
BehaVR الرواتب

متوسط راتب BehaVR هو $134,325 لـ مدير المنتج . تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في BehaVR. آخر تحديث: 8/25/2025

$160K

مدير المنتج
$134K
مهندس برمجيات
$134K
الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في BehaVR هو مدير المنتج at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $134,325. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في BehaVR هو $134,325.

