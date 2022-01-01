BD الرواتب

دليل الشركات
تتراوح رواتب BD من $12,361 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مؤسس في الحد الأدنى إلى $230,840 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في BD. آخر تحديث: 9/4/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $125K

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس ضمان الجودة

مهندس ميكانيكي
Median $95K

مهندس جودة

مهندس طبي حيوي
Median $107K

محلل أعمال
Median $90K
محلل بيانات
Median $97.5K
عالم بيانات
Median $145K
مدير برنامج تقني
Median $205K
مدير مشروع
Median $110K
المبيعات
Median $195K
التسويق
Median $212K
مدير منتج
Median $126K
محاسب
$121K
العمليات التجارية
$80.6K
خدمة العملاء
$25K
مهندس كهربائي
$93.3K
محلل مالي
$197K
مؤسس
$12.4K
مهندس جيولوجي
$94.9K
الموارد البشرية
$186K
أخصائي تكنولوجيا معلومات
Median $200K
مصمم منتجات
$122K
مدير برنامج
$124K
موظف توظيف
$68.3K
الشؤون التنظيمية
$90.8K
محلل أمن سيبراني
$209K
مدير هندسة البرمجيات
$231K
مهندس حلول
$128K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في BD هي مدير هندسة البرمجيات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $230,840. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في BD هو $122,400.

