BCP الرواتب

تتراوح رواتب BCP من $13,186 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب أخصائي تكنولوجيا معلومات في الحد الأدنى إلى $75,745 لمنصب مدير منتج في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في BCP. آخر تحديث: 9/4/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $36K

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

عالم بيانات
Median $43K
محلل أعمال
$17.6K

أخصائي تكنولوجيا معلومات
$13.2K
مدير منتج
$75.7K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في BCP هي مدير منتج at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $75,745. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في BCP هو $36,005.

