BC Hydro
BC Hydro الرواتب

تتراوح رواتب BC Hydro من $64,604 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس ميكانيكي في الحد الأدنى إلى $96,767 لمنصب مدير برنامج تقني في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في BC Hydro. آخر تحديث: 9/4/2025

$160K

مهندس كهربائي
$89.1K
الموارد البشرية
$65.5K
مهندس ميكانيكي
$64.6K

مدير مشروع
$68.3K
مدير برنامج تقني
$96.8K
ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في BC Hydro هي مدير برنامج تقني at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $96,767. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في BC Hydro هو $68,290.

